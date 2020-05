नई दिल्ली। देशभर में कोरोना का संकट ( Coronavirus in india ) लगातार बना हुआ है। अब तक 37 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना के इस खतरे के बीच डॉक्टर ( Doctor ) अब भी अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार इस महामारी से जंग लड़ रहे हैं।

कोरोना ऐसे ही वॉरियर्स की हौसल अफजाई के लिए पहले भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें ताली-थाली बजानी हो या फिर दीप जलाकार इनका शुक्रिया अदा करना हो। एक बार फिर सरकार ने कोरोना वॉरियर्स ( Corona Warriors ) की हिम्मत और जज्बे को सलाम करने का मन बनाया है। लेकिन इस बार जनता नहीं बल्कि देश के तीनों सेनाओं ने ये जिम्मा उठाया है।

I welcome the announcements by the Chief of Defence Staff today. India has waged a strong fight against COVID-19 due to courageous frontline warriors who have cared and cured many. They are spectacular. India applauds them and their families. https://t.co/IeKb7qZYwI