CDS Bipin Rawat : एलएसी पर तनाव बरकरार, भारत को बदलाव मंजूर नहीं

नई दिल्ली। सीमा विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर पर बातचीत जारी है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( सीडीएस ) जनरल बिपिन रावत ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। एलएसी पर किसी भी तरह का बदलाव को भारत को मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन बातचीत की आड़ में सैन्य परिवर्तन पर भी काम कर रहा है। यह स्थिति अच्छी नहीं है और स्थिति खराब होने के संकेत दे रहे हैं।

