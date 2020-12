केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को लिखी चिट्ठी, कहा-तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं

नई दिल्ली। किसान आंदोलन को लेकर 29 दिन हो गए हैं। किसान संगठनों को सरकार ने पत्र लिखकर कहा है कि वह सभी मुद्दों पर बातचीत करने को राजी है। सरकार का कहना है कि तीनों कानूनों में एमएसपी की बात नहीं है।

सरकार इसे लेकर वर्तमान व्यवस्था चालू रहने के लिए लिखित आश्वासन देने को तैयार है। ऐसे में कानून से बाहर जाकर इसकी कोई मांग तर्कसंगत नहीं है। आवश्यक वस्तु एक्ट में संशोधन पर बात संभव है। विद्युत अधिनियम और पराली पर अभी सिर्फ प्रस्ताव लाया गया है। सरकार ने किसानों से वार्ता की तारीख और समय पूछा है।

कांग्रेस का सियासी मार्च : प्रियंका गांधी समेत कई नेता हिरासत में, राहुल गांधी ने कहा - कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार"

Govt writes to agitating farmers, asking them to decide the date and time for the next round of talks. "Govt is committed to reaching logical solutions of the issues raised by you," it reads. pic.twitter.com/tBglPwi8fs