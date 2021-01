Explainer : केंद्रीय विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे दी मंजूरी, तीन आधारों पर चुनौती को लेकर हुई सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मंगलवार 5 जनवरी को केंद्रीय विस्टा परियोजना ( Central Vista Project ) को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी। जस्टिस ए एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की खंडपीठ ने न्यायमूर्ति खानविलकर और न्यायमूर्ति माहेश्वरी के बहुमत में 2-1 फैसला सुनाया। आईए समझते हैं क्या है केंद्रीय विस्टा परिजयोजना और सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर सुनवाई के बाद सुनााया अपना फैसला।

ये है केंद्रीय विस्टा परियोजना

इस परियोजना का उद्देश्य लुटियंस की दिल्ली में 86 एकड़ भूमि का नवीनीकरण और पुनर्विकास करना है, जिसमें भारत सरकार की ऐतिहासिक संरचनाएं, जिनमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक आदि शामिल हैं।

13 सितंबर, 2019 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से देश के प्रशासनिक हृदय को पुनर्विकास करने की 'प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट' की घोषणा की गई थी।

