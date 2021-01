Pfizer वैक्सीन लेने के 48 घंटे बाद हेल्थ वर्कर की मौत, लगातार सामने आ रहे साइड इफेक्ट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus New Strain ) के नए स्ट्रेन के खतरे के बीच दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। फाइजर ( Pfizer ) का टीका लगाने के 48 घंटे बाद ही हेल्थ वर्कर की मौत ने सभी को सकते में डाल दिया है। मामला पुर्तगाल का है।

खास बात यह है कि 41 वर्षीय हेल्थ वर्कर सोनिया असेवेडो ( Sonia Acevedo) में वैक्सीन का शॉट लेने के बाद किसी तरह के साइड इफेक्ट भी नजर नहीं आए, बावजूद वर्कर की मौत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

पुर्तगाल में एक हेल्थ वर्कर (Portuguese health worker) के Pfizer वैक्सीन लेने के 48 घंटे के भीतर मौत के मामले से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा फिनलैंड और बुल्गारिया में भी फाइजर के साइड इफेक्ट सामने आने से वैक्सीन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

Portuguese health worker, 41, dies two days after getting the Pfizer covid vaccine https://t.co/3rbwycD0Qi