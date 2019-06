नई दिल्ली। चमकी बुखार ( chamki bukhar ) यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस ( aes ) का कहर बिहार में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीमारी से अब तक 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। अकेले मुजफ्फरपुर में अब तक 117 बच्चों की मौत हो गई है। इस बीमारी से प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं।

Bihar: Prisoners ward of SMKCH in Muzaffarpur where under treatment prisoners were lodged being converted into ICU. SKMCH Manager says, "We've converted this ward into an ICU & shifted the prisoners ward. It'll increase our capacity by 19 beds, it'll be made functional shortly." pic.twitter.com/tjQMaa5gm1