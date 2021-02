Chamoli tragedy : तपोवन टनल से 2 और शव बरामद, 166 लापता लोगों की तलाश जारी

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली जिले के तपोवन टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज बचाव कार्य का 8वां दिन है। तपोवन टनल से दो और शव बरामद हुए हैं। उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवानों ने शव को बाहर निकाला है। प्रदेश के डीजीपी अशोक कुमार ने ट्विट कर इसकी पुष्टि की है। उत्तराखंड में अब तक 40 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं।

Two bodies have been recovered from the slush of the main tunnel at Tapovan (in Chamoli) where rescue operation was going on since Feb 7. Uttarakhand Police, SDRF & NDRF jawans are taking out the bodies: Uttarakhand DGP Ashok Kumar pic.twitter.com/7Vl6RJ8MAb