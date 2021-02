Chamoli tragedy : अब तक 53 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, परिजनों का हौसला टूटा

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जोशीमठ स्थित तपोवन टनल व आसपस से अभी तक कुल 53 शव बरामद किए गए हैं। तपोवन सुरंग पर बचाव अभियान पिछले नौ दिनों से जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान टनल से 15 शव बरामद किए गए हैं।

A total of 53 bodies recovered so far; rescue operation underway at Tapovan Tunnel in Joshimath, Chamoli: State Disaster Response Force (SDRF)#UttarakhandDisaster