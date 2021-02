Chamoli tragedy : अलकनंदा में जलस्तर बढ़ने से राहत कार्य फिर ठप

नई दिल्ली। उत्तराखंड के चमोली जिले में टनल से मलबा निकालने का काम एक बार फिर रोक दिया गया है। इस बार अलकनंदा में जलस्तर बढ़ने की वजह से रोका गया हैं। खतरे की आशंका के मद्देनजर रेस्क्यू टीम के सदस्य टनल से बाहर निकल आए हैं। ंटीम के अधिकारियों ने बताया है कि स्थिति में सुधार होते ही मलबा निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा।

Uttarakhand: Rescue operation temporarily halted in Chamoli district following a rise in the level of water in Rishiganga river.



A flash flood had hit the district following a glacial burst on February 7th. pic.twitter.com/k3eUrS2fKP