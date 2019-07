मिशन चंद्रयान-2 का काउंडाउन जारी, कल दोपहर 2:43 बजे होगी लॉन्चिंग

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO ) के महत्वकांक्षी मिशन चंद्रयान- 2 ( Chandrayaan 2 countdown starts ) की रविवार शाम 6.43 बजे से उल्टी गिनती शरू है। इसरो अध्यक्ष के. सिवन ने बताया कि लॉन्चिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।

#ISRO: The launch countdown of #Chandrayaan2 commenced today at 1843 hours IST. The launch is scheduled at 1443 hours IST on July 22nd. pic.twitter.com/ltdljkSXGz