नई दिल्‍ली। देश भर में दुर्गा पूजा धूमधाम से जारी है। दुर्गा पंडालों को भव्‍य रूप देने का काम भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। कोलकाता का दुर्गा पंडाल अपनी भव्‍यता और प्रभाव के लिहाज से हर साल चर्चा में होता है। लेकिन इस बार एक अद्भुत पंडाल गुवाहाटी में लगाया गया है, जहां माता दुर्गा आज से विराजेंगी। उन्‍हीं के साथ पूरे पंडाल में इसरो का मून मिशन चंद्रयान-2 को उसके ऐतिहासिक उपलब्‍धियों के साथ दर्शाया गया है।

Assam: A #DurgaPuja pandal in Guwahati has been designed on theme of ISRO&its 50 yrs. Debitor Basu of the committee says, "This yr we've depicted 50 yrs of ISRO & 100th birth anniversary of Vikram Sarabhai. We've shown ISRO's journey from the beginning till Chandrayaan 2." (3.10) pic.twitter.com/BGhEviBkpP