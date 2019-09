चंद्रमा के और करीब पहुंचा चंद्रयान-2, सफलतापूर्वक पार किया पांचवां पड़ाव

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO) को रविवार को एक और सफलता हाथ लगी। मिशन चंद्रमा के तहत अंतरिक्ष भेजे गए चंद्रयान-2 (Chandrayaan-2) ने रविवार शाम को इसरो के पूर्वानुमान को सही साबित करते हुए चंद्रमा की पांचवीं और अंतिम कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। यानी अब यह यान चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है।

इसरो द्वारा इस संबंध में जानकारी साझा की गई। इसरो ने बताया कि सुनियोजित ढंग से रविवार को चंद्रयान-2 को चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए पांचवीं और अंतिम कक्षा में पहुंचना था। अंतरराष्ट्रीय समयानुसार शाम 6 बजकर 21 मिनट पर चंद्रयान-2 ने यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया।

#ISRO The final and fifth Lunar bound orbit maneuver for Chandrayaan-2 spacecraft was performed successfully today (September 01, 2019) at 1821 hrs IST. For details please visit https://t.co/0gic3srJx3 pic.twitter.com/0Mlk4tbB3G

अंतरिक्ष विज्ञान के मुताबिक इस प्रक्रिया को मेन्युवर (Maneuver) कहा जाता है। रविवार को चंद्रयान-2 द्वारा की गई मेन्युवर की यह प्रक्रिया 52 सेकेंड लंबी थी। इस दौरान चंद्रयान ने 119 किलोमीटर X 127 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी की।

इस पूरी प्रक्रिया के बाद चंद्रयान-2 स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह सामान्य है।

इसरो के मुताबिक अब सोमवार 2 सितंबर को चंद्रयान-2 को अगला पड़ाव पार करना है। इसके अंतर्गत चंद्रयान-2 से विक्रम लैंडर अलग होगा। यह प्रक्रिया 2 सितंबर दोपहर 12.45 बजे से 13.45 बजे के बीच होगी।

#ISRO

Lunar surface imaged by Terrain Mapping Camera-2(TMC-2) of #Chandrayaan2 on August 23 at an altitude of about 4375 km showing craters such as Jackson, Mach, Korolev and Mitra (In the name of Prof. Sisir Kumar Mitra)



For more images please visit https://t.co/ElNS4qIBvh pic.twitter.com/T31bFh102v