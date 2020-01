देश में CAA लागू, इन हिस्सों में नहीं होगा असर

नई दिल्ली। काफी विरोध के बाद आज से देश में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) लागू हो गया है। केन्द्र सरकार ( Central Government ) ने इस बाबत नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। देश में CAA भले ही अमल में आ गया हो, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से भी जहां यह कानून नहीं लागू होगा।

दरअसल, CAA का देशभर में काफी विरोध हुआ। इस कानून के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे। वहीं, इस कानू का पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा विरोध हुआ। असम, मेघालय समेत कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए। लिहाजा, सरकार ने कानून लागू करते वक्त ऐलान किया कि मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट जारी किया है। इसकी वजह से ये नियम यहां लागू नहीं होंगे। गौरतलब है कि इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है, ताकि वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित वक्त के लिए यात्रा कर सकें।

Ministry of Home Affairs: Central Government appoints the 10th day of January, 2020, as the date on which the provisions of the Citizenship Amendment Act shall come into force. pic.twitter.com/QMKYdmHHEk