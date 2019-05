यौन उत्पीड़न केस में CJI रंजन गोगोई को क्लीन चिट पर प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में धारा 144 लागू

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के परिसर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। दरअसल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर लगाए कथित यौन शोषण मामले में हुए फैसले के खिलाफ महिला कार्यकर्ता और वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने परिसर से कई महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर उन्हें मंदिर मार्ग थाने ले गई है।

CJI पर लगे आरोप हुए खारिज

इस केस की कार्रवाई जिस तरह की गई और बाद में CJI को क्लिन चिट दिए जाने पर वकील और महिला कार्यकर्ता अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को CJI रंजन गोगोई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप खारिज कर दिया गया है। SC के जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी वाली इन-हाउस पैनल ने महिलाकर्मी की शिकायत को खारिज कर दिया। जांच समिति का कहना है कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले।

Delhi: Women lawyers and activists today held a protest outside the Supreme Court against the procedure adopted to deal with sexual harassment case against CJI Ranjan Gogoi. section 144 has been imposed outside SC following the protest. pic.twitter.com/oefGGSCRCJ