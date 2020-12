मेदांता अस्पताल में हरियाणा के सीएम खट्टर पहुंचे, कोरोना संक्रमित अनिल विज से मिले

नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे। गौरतलब है कि यहां पर कोरोना संक्रमित अनिल विज का इलाज चल रहा है।

Haryana CM Manohar Lal Khattar meets State Health Minister Anil Vij at Medanta hospital in Gurugram where he is undergoing treatment.



On December 5, Vij announced that he had tested positive for COVID-19. pic.twitter.com/Naq1Nqj5GF