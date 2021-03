सीएम नीतीश कुमार बोले - बिहार में फ्री में होगा कोरोना टीकाकरण, प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार करेगी इंतजाम

नई दिल्ली। कोरोना टीकाकरण को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने कहा है कि पूरे बिहार में मुफ्त में सभी का कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा। यहां तक कि निजी अस्पतालों में भी यह सुबिधा मुफ्त में दी जाएगी।

Vaccination will be absolutely free in the entire Bihar state. Such facility will be made available even at private hospitals, it will be facilitated by the state government: Bihar Chief Minister Nitish Kumar #COVID19Vaccine pic.twitter.com/t0cVKG7pH9