CM पलानीस्वामी ने किया जयललिता स्मारक का अनावरण, 80 करोड़ की लागत से हुआ तैयार

नई दिल्ली। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री एदप्पादी के पलानीस्वामी ने बुधवार को एआईएडीएमके ( AIADMK ) सुप्रीमो और पूर्व सीएम जे। जयललिता ( J Jayalalitha ) के लिए बनाए गए एक भव्य स्मारक का उद्घाटन किया। 50,000 वर्ग फुट में फैले इस ढांचे को चेन्नई के मरीना बीच के किनारे 79.75 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है।

स्मारक अनावरट के इस मेगा इवेंट में सीएम के अलावा, उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम, तमिलनाडु कैबिनेट मंत्री, स्पीकर पी धनपाल, कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री को उस स्थान पर श्रद्धांजलि भी दी, जहां उन्हें पांच दिसंबर, 2016 को दफनाया गया था।

लाल किले पर झंडा फहराने वाले शख्स का नाम आया सामने, जानिए आखिर कौन था वो शख्स

Chennai: Tamil Nadu Chief Minister Edappadi Palanisamy unveils former Chief Minister J Jayalalithaa's memorial at Marina Beach.



Deputy CM O. Panneerselvam is also present. pic.twitter.com/OUl1gwVOE1