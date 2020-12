सीएम के चंद्रशेखर राव ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को बताया राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक

नई दिल्ली। जहां एक तरफ नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कामकाज को लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि केंद्र सरकार के इस भव्य प्रोजेक्ट पर मुझे गर्व है और इसके आधारशिला कार्यक्रम में शामिल होने में मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को लेकर लंबे समय से विचार चल रहा था। संसदीय कामकाज को निपटाने के लिए देश की राजधानी में बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काम होना जरूरी है। फिर वर्तमान संसद भवन हमारे औपनिवेशिक अतीत से भी जुड़ा है।

The new Central Vista project will be a symbol of self-esteem, prestige & national pride of a resurgent, confident & strong India. I wish for the speedy completion of this prestigious nationally important project: Telangana CM K Chandrasekhar writes to PM Narendra Modi https://t.co/dWGG1uKA9S