सीएम योगी ने BSE दफ्तर में लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड किया लॉन्च, 200 करोड़ के साथ हुई शुरुआत

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर पहुंचे और लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड लॉन्च किया। इसी के साथ बीएसई में लखनऊ म्यूसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड ने अपना कारोबार शुरू कर दिया है। आज से इसकी खरीद बिक्री भी शुरू हो गई है। बीएसई में लिस्टिंग होने वाला लखनऊ उत्तर भारत का पहला शहर बन गया है। लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड की शुरुआत 200 करोड़ रुपए के साथ हुई है।

