सीएम योगी ने महाराष्ट्र सरकार पर कसा तंज, कहा-हम कुछ ले नहीं जा रहे

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम को मुंबई पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई दिग्गज कलाकारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम कहीं भी कुछ नहीं ले जा रहे हैं। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में ही काम करेगी, यूपी में नई फिल्म सिटी को नई आवश्यकताओं के अनुसार एक नए वातावरण में विकसित किया जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम के बारे में पूछे जाने पर यूपी के सीएम ने कहा कि वह अपने राज्य के व्यापार को कही दूर नहीं होने देंगे।

We're not taking anything anywhere. Mumbai Film City will work in Mumbai itself, new Film City in UP is being developed in a new environment according to new requirements: UP CM on being asked about Maharashtra CM saying that he won't allow his state's business to be taken away https://t.co/kSluuRkL4G pic.twitter.com/5OiTdQaTve