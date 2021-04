ई-पास का काम करेंगे कलर-कोडेड स्टिकर, मुंबई पुलिस मुफ्त में करेगी जारी

मुंबई। कोरोना वायरस की नई लहर से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में आंशिक लॉकडाउन लागू हो चुका है और डिप्टी-सीएम ने लोगों के कोविड-एहतियाती उपाय ना अपनाने पर टोटल लॉकडाउन लागू करने की संभावना भी जता दी है। कर्फ्यू जैसे माहौल के बीच मुंबई में आवश्यक वाहनों की आवाजाही बरकरार रखने के लिए पुलिस ने एक अनोखा तरीका खोजा है। मुंबई पुलिस आवश्यक सेवाओं में जुटे वाहनों के लिए रंगीन स्टिकर जारी करेगी जो ई-पास की तरह होंगे।

BIG NEWS: क्यों भारत में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं कोरोना के नए केस, एम्स निदेशक ने बताया प्रमुख कारण

मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने बताया कि कोरोना के रिकॉर्ड़तोड़ मामलों के बीच सड़कों पर अनावश्यक यातायात को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुंबई पुलिस ने सभी अधिकृत वाहनों के लिए 'कलर-कोडेड स्टिकर' जारी करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में जारी कड़े प्रतिबंधों के साथ इन स्टिकर्स का इस्तेमाल लागू किया जाएगा।

नागराले ने द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कलर-कोडेड स्टिकर लाल, हरे और पीले रंग के होंगे। इन्हें शनिवार शाम से स्थानीय पुलिस स्टेशनों द्वारा अधिकृत श्रेणियों के तहत आने वाले यानी अनुमति प्राप्त वाहनों के लिए नि:शुल्क जारी किया जा रहा है।

Moving out for essentials? Know your stickers-



Red-For medical services vehicles



Green-For eatables/food transport vehicles



Yellow-For vehicles of essential workers



W.e.f. 8pm on 18 Apr-7am on 1 May#EssentialStickers pic.twitter.com/Mr6eoSMxwx