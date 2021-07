केरल में कोरोना का कहर, दो दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का एलान

नई दिल्ली। देशभर में भले ही कोरोना वायरस ( coronavirus In India ) के नए मामलों में कमी देखने को मिल रही हो, लेकिन केरल ( Coronavirus In Kerala ) में इस महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की करीब 66 फीसदी जनसंख्या अब कोरोना की चपेट में आ चुकी है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने दो दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन ( Complete Lockdown ) का ऐलान किया है।

कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का एलान किया है। वहीं केंद्र ने राज्य सरकार की मदद के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भेजी है।

Complete lockdown to be imposed in #Kerala on 31st July and 1st August due to rising COVID19 cases in the state pic.twitter.com/I31OvXGSoJ