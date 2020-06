Delhi में बिगड़ सकते हैं COVID-19 के हालात, रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दी काम ना करने की चेतावनी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के बढ़ते मामलों से जूझ रही दिल्ली ( coronavirus s In Delhi ) में डॉक्टर्स ( Resident Doctors ) की नाराजगी ने हालात को और चिंताजनक बना दिया है। तनख्वाह ना मिलने से नाराज राजधानी ( Delhi news ) के दो अस्पतालों ( hospital ) के डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ( health workers news ) ने तत्काल भुगतान न होने पर सामूहिक इस्तीफा ( mass resignation ) देने की धमकी दी है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ( rda ) ने वेतन नहीं, काम नहीं ( No Pay No Work ) की चेतावनी देते हुए एक पत्र लिखकर अपनी समस्याएं बताते हुए कार्रवाई की मांग की है।

एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगें पूरी ना होने के हालात में वो इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। इनमें दरियागंज स्थित कस्तूरबा गांधी अस्पताल और हिं‍दू राव अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की एसोसिएशन शामिल है।

कस्तूरबा गांधी अस्पताल की एसोसिएशन ने एडिशनल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को लिखे पत्र में बकाया वेतन के भुगतान पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मांगें ना पूरी होने पर सामूहिक इस्तीफा देने या फिर नो पे नो वर्क का भी जिक्र किया है।

Irregularities in salaries of doctors becoming trend in country.

Would like to request authorities to rectify the issue of salaries else doctor will be left with no options.

Irregularities in salary in both Delhi govt & MCD was bought to our notice @CMODelhi @northdelhimayor pic.twitter.com/dIyAEnar2S