Shivanand Tiwari के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, निष्ठा पर उठाए सवाल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी द्वारा कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर दिए बयान पर हंगामा मच गया है।

महागठबंधन को मिली हार के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता का कहना है था कि जब बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर था, तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस पर पिकनिक मना रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी ने एक भी रैली नहीं की। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को प्रचार के लिए भेजा गया, जिन्हें यहां बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है।

Shivanand Tiwari has changed parties again & again & was an MP from JD(U). Not surprising that his loyalty still seems to be with JD(U). He is levelling baseless allegations against Congress to help weak govt of JD(U)-BJP: Shaktisinh Gohil, Bihar Congress In-charge (File pic) https://t.co/sTFwsTm21P pic.twitter.com/gc7T3p1Z2O