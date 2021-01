वरिष्ठ कांग्रेसी नेता केके रामचंद्रन की मौत, शोक की लहर

केरल। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व राज्य मंत्री केके रामचंद्रन का आज तड़के कोझीकोड के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 78 वर्ष के थे। वह रामचंद्रन मास्टर के रूप में लोकप्रिय थे। वह 1995-96 के दौरान एके एंटनी सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री और 2004 में ओम्मन चांडी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने तीन बार सुल्तान बाथरी और कलपेट्टा निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। सार्वजनिक जीवन से अवकाश लेने के बाद, वह कोझीकोड के ककोड़ोडी में अपने घर पर रह रहे थे।

Kerala: Senior Congress leader and former state minister KK Ramachandran passed away at a private hospital in Kozhikode, early morning today