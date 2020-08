Congress में चिट्ठी विवाद पर नहीं थम रहा घमासान, Kapil Sibal ने ताजा ट्वीट के आ सकता है एक और तूफान

नई दिल्ली। कांग्रेस ( Congress ) में चिट्ठी विवाद ( Letter Controversy ) को लेकर शुरू हुई अंदरुनी कलह अभी शांत नहीं हुई है। एक तरफ नेताओं की सफाई देने का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ अब कुछ नेता इस विवाद को आगे बढ़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं। दो दिन के अंदर कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर भी कई बार सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विरोधी तो इस मौके का भुनाने में जुटे ही हैं बल्कि पार्टी से निकाले या निलंबित नेताओं के लिए भी ये वक्त किसी मौके से कम नजर नहीं आ रहा है।

दरअसल सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) का फिर से पार्टी का अंतरिम अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्हें चिट्ठी लिखने वाले 'विरोधी' नेताओं ने आगे की रणनीति पर एक बार फिर बैठक की। इसके बाद मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal ) ने एक ट्वीट किया। उनका ये ट्वीट बताता है कि कांग्रेस में चिट्ठी को लेकर उठा विवाद अभी और आगे बढ़ सकता है।

It’s not about a post

It’s about my country which matters most