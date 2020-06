पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा का खुलासा, सुशांत की तरह मुझे भी आया था सुसाइड का ख्याल

नई दिल्ली। बॉलीवुड के जिंदादिल अभिनेताओं में शुमार सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) ने खुदकुशी से फिल्मी जगत के साथ-साथ हर किसी को चौंका दिया है। मुंबई के कपूर अस्पताल ने सुशांत के पोस्टमॉर्टम ( Sushant Postmortem Report ) का एडवांस सर्टिफिकेट दे दिया, जिसमें उनकी मौत का कारण दम घुटने की वजह से बताया जा रहा है। डॉक्टरों ने भले ही फांसी की वजह से दम घुटना सुशांत की मौत का कारण बताया लेकिन ये दम सिर्फ सुशांत का नहीं घुटा बल्कि ये घुटन देश में कई लोगों ने महसूस की है।

दरअसल अब तक सुशांत की खुदकुशी की वजह अवसाद यानी डिप्रेशन, मानसिक स्वास्थ्य जैसी समस्या बताई जा रही है। लेकिन सुशांत अकेले ऐसे शख्स नहीं है जो इस दौर से गुजर रहे थे।

बॉलीवुड ही बेहतरीन अदाकारों में शुमार दीपिका पादुकोण और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ( Milind Deora ) भी इस तरह के दौर से गुजर चुके हैं। खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने ट्वीट के जरिये इस बात का खुलासा किया।

My own experience with suicidal thoughts, first as a teen & even as an MP, taught me to live with the blues. Sharing 5 effective coping tools... pic.twitter.com/yMiVfAgC9U