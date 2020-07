Congress नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने BJP सरकार पर कसा तंज, लंबे समय बाद तोड़ी खामोशी

नई दिल्ली। अपने दमदार आवाज और बेबाक बयानों से विपक्षियों को खामोश कर देने वाले कांग्रेस नेता ( Congress leader ) शुत्रघ्न सिन्हा ( Shatrughan Sinha ) ने लंबे समय बाद खामोशी तोड़ी है। अपनी खामोशी तोड़ने के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी सरकार ( BJP Govt ) पर तंज कसा है।

दरअसल अभिनेता से नेता बने बिहारी बाबू ने मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार ( Shivraj Govt ) पर सीधा हमला बोला है। तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने शिवराज सरकार में चल रही अंदरुनी खींचतान को लेकर अपना तंज कसा है।

बीजेपी के दिग्गज नेता का कोरोना वायरस से हुआ निधन, 68 की उम्र में ली अंतिम सांस

Are you going to say something about this Sir?👇👇

😔

मध्य प्रदेश में भाजपा तीन खेमो में बट गयी।

1.महाराज,

2.नाराज ,और

3.शिवराज



🤣