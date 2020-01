नई दिल्ली। नागरिकता कानून और NRC पर देशभर में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व विपक्ष विपक्षी दलों ने बैठक की। बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं कि वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सामने खड़े होकर बात कर सकें । मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं कि यूनिवर्सिटी में जाएं और मु्द्दों पर छात्रों से बात करें।

सरकार छात्रों और लोगों को बांटने का काम कर रही

राहुल गांधी ने कहा कि 20 राजनीतिक दलों के साथ दिल्ली में बैठक हुई और देश के मौजूदा हालात की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि बैठक में मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने की रणनीति तैयार हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों और लोगों को बांटने का काम कर रही है।

ये भी पढ़ें: कटमनी-कमीशन और सिंडिकेट नहीं चलता, इसलिए पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजना नहीं हो रही लागू: मोदी

Rahul Gandhi after opposition parties meeting called by Congress: Instead of addressing the problem of the youth Narendra Modi is trying to distract the nation and divide people. Voice of the youth is legitimate, it should not be suppressed, the government should listen to it. pic.twitter.com/d1itLvMxwp