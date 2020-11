Corona Crisis : दिल्ली सरकार ने नांगलोई के 2 बाजारों को बंद करने का फैसला वापस लिया

नई दिल्ली। देश की राजधानी में कोरोना विस्फोट के बावजूद सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन न करने पर दिल्ली सरकार ने रविवार को नांगलोई स्थित 2 बाजारों को बंद कर दिया था। लेकिन 24 घंटे के अंदर सरकार ने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। एक दिन पहले यानि रविवार को कोविद.19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में दिल्ली सरकार ने नागलोई स्थित पंजाबी बस्ती बाजार और जनता बाजार को बंद कर दिया था।

Delhi: Shops at Nangloi market being unsealed after UT govt withdrew order to seal it on grounds of violation of #COVID19 protocols. Subhash Bindal, General Secretary of Shukar Bazar Market Assn, Nangloi Market says, "Order withdrawn last night. Copy of official order is awaited" pic.twitter.com/k1soIdi95l