Corona Effect: महाराष्ट्र ने 9-11वीं के छात्रों को किया प्रमोट, ओडिशा ने स्कूलों में बंद की कक्षाएं

नई दिल्ली। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। देशभर में हर दिन एक लाख के करीब नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी के साथ फैल रहे हैं। लिहाजा, राज्य सरकारों ने एहतियात के तौर पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी है।

कई राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू लगाया है, तो कई राज्यों ने अन्य कई तरह का पाबंदियां लगाई है। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र और ओडिशा सरकार ने छात्र-छात्राओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, ओडिशा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 30 अप्रैल तक 9वीं और 11वीं की फिजीकल कक्षाओं को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि, 25 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं की कक्षा को चालू रखने का निर्णय लिया गया है।

दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय करते हुए कहा है कि 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। इन कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रोमोट किया जाएगा। वहीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन ली जाएगी।

