Corona In India: देश में कोरोना की लहर में आई फिर तेजी, 24 घंटे में मिले 24,882 नए केस, 140 मरीजों की मौत

नई दिल्ली। देश में जहां एक ओर लोग कोरोना बैक्सीन के आने से खुशियां से मना रहे थे तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के आकड़ों में फिर से तेजी आने लगी है। देश के कुछ राज्यों में लगातार आ रहे पॉजिटिव मामलों को देखते हुए अब एक बार फिर से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। द वर्ल्‍ड हैल्‍थ रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और केरल में कोविड-19 के केस सबसे ज्यादा मिल रहे है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। अब हालात यह हो रहे है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामले धीरे धीरे करके 2 लाख के पार पहुंच गए हैं।

#IndiaFightsCorona:#COVID19Vaccination Status (As on 12th March, 2021, 08:00 PM)



✅Total Number of people vaccinated: 2,80,05,817

✅Number of people vaccinated: 18,40,897