कोरोना संक्रमित ने अस्पताल के बाथरूम में लगाई फांसी, लिखा भावुक संदेश

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोना वायरस ( coronavirus ) का संकट बढ़ रहा है। कोरोना को लेकर अब और भी ज्यादा डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा ( Haryana ) के अंबाला ( Ambala ) जिले में एक कोरोना संक्रमित मरीज ( Coronavirus Patient death ) ने खुदकुशी ( Commit Suicide ) कर ली। खास बात यह है कि इस मरीज ने खुदकुशी से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है। इस नोट में उसने जो बातें लिखीं उसे पढ़कर हर कोई सकते में है।

कोविड अस्पताल ( Covid Hospital ) में इलाज के लिए भर्ती कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल के बाथरूम में फंदा लगाकर अपनी जिंदगी को विराम दे दिया। वहीं, मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

A 55-yr-old #COVID positive patient has committed suicide by hanging himself at hospital he was admitted to.He sent a message to his family asking them to perform his last rites while maintaining a distance of 10-feet from his body:Mullana Police Station SHO #Haryana (18.06.2020) pic.twitter.com/0vBqK7OHF5