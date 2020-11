भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 83 लाख पार, रिकवरी रेट 92%

नई दिल्ली। भारत में कोरोना वायरस ( coronavirus ) मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देशभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 83 लाख से ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,253 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 53,357 मरीज ठीक हुए हैं।

At 76,56,478, the percentage of total cured cases are 92.09%. Active cases 6.42% of the total cases, stand at 5,33,787: Ministry of Health & Family Welfare#COVID19 pic.twitter.com/N7KX9maLw7