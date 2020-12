तमिलनाडु में मिला कोरोना के नए स्ट्रेन का मरीज, आइसोलेशन में रखा गया

तमिलनाडु। तमिलनाडु में आज एक व्यक्ति को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का मरीज पाया गया है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले दिनों यूके से आए दल में भी वो अलग-थलग देखने को मिला था। उन्होंने बताया कि उसका उसका इलाज चल रहा है। नेशनल टास्क फोर्स ने कहा है कि वह मौजूदा उपकरण या मौजूदा परीक्षण प्रोटोकॉल में बदलाव न बिल्कुल ना करें।

In Tamil Nadu, one person has been identified with new UK virus strain today.He was isolated on arrival & is undergoing treatment.The National Task Force has also said not to change either existing equipment or existing testing protocol: Tamil Nadu Healthy Secy Dr J Radhakrishnan https://t.co/ge48Lt1OFO