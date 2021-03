दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केस पर बोले केजरीवाल- टीका लगवाने के लिए मिले ऐसी छूट

नई दिल्‍ली। देश में एक बार फिर कोरोना (Corona) संक्रमण ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही और पुलिस की सख्‍ती में कमी बताई जा रही है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना वैक्सीन को लगवाने के दायरे को बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि टीके का उत्पादन बढ़ा है, इसलिए मैं केंद्र से अनुरोध करता हूं कि अब टीके सभी के लिए खोले जाएं। यह सूची बनाने के बजाय कि हर वर्ग को टीका लगाने की अनुमति दी जाए। हर किसी के लिए टीकाकरण की अनुमति होनी चाहिए। वॉक-इन होना चाहिए। उनका कहना है कि आयु के अनुसार टीकाकरण करने के बजाय हर किसी ये मिलनी चाहिए।

Vaccine production has increased, so I request to Centre that vaccines should be opened now. Instead of making a list as to who all are eligible, we should make a list as to who all are ineligible. Vaccination must be permitted for everyone else. There should be walk-in: Delhi CM pic.twitter.com/LTcZJb1Njb