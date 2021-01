Corona vaccine : सुबह 11 बजे DCGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है बड़ा ऐलान

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ( सीडीएससीओ ) बड़ी घोषणा कर सकता है। ऐसा इसलिए कि रविवार को ड्रग कंट्रोरल जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) सुबह 11 बजे कोरोना वायरस वैक्सीन पर मीडिया को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि वो कोविशील्ड और स्वदेशी कोवैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर अपनी मंजूरी की घोषणा कर सकते हैं।

Drugs Controller General of India to brief media at 11 am today on #COVID19 vaccine.