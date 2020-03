कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली के 25 अस्पतालों में 230 विशेष बेड तैयार

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना या कोविड-19 वायरस के एक मरीज की पुष्टि के साथ ही इसके फैलाव से निपटने की व्यापक तैयारियों का दावा किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि राज्य के 25 अस्पतालों को ऐसे मरीजों के लिए खास तौर पर तैयार रखा गया है।

इन 25 अस्पतालों में राज्य सरकार के 19 अस्पताल हैं और छह प्राइवेट अस्पताल हैं। इनमें 230 ऐसे बेड तैयार किए गए हैं, जहां कोरोना मरीज को पूरी तरह अलग रखा जा सके। ऐसे मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखना होता है, ताकि उनसे दूसरों को संक्रमण नहीं हो।

सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3.50 लाख एन 95 मास्क की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए 8 हजार सुरक्षा किट का इंतजाम किया गया है।

