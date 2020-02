Corona Virus: चीन से अपने नागरिकों को वापस ला रही भारत सरकार, दिल्ली पहुंचे 323 यात्री

नई दिल्ली। चीन में मौत का तांडव मचा रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के चलते अब वहां फंसे अपने नागरिकों को भारत सरकार ( Indian government ) वापस लाने का काम कर रही है।

रविवार को एयर इंडिया का विमान ( Air India special flight ) 323 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लेकर आया है।

इससे पहले शनिवार को एयर इंडिया की स्पेशन फ्लाइट 324 नागरिकों को भारत लेकर आई थी।

Air India special flight carrying the second batch of Indian passengers on board took off from Wuhan (China) at 0310 hours today. The special flight will land in Delhi at 0910 hours. #Coronavirus pic.twitter.com/ensVp4PW1s