Coronavirus: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 703 नए मामले सामने आए, 28 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। हालांकि यह कमी स्थायी नहीं है। हर दिन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। यहां पर बीते 24 घंटे में 703 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 850 लोग बीमारी से उबर गए है और 24 लोगों की मौत हो चुकी है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्लीवासियों को भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय राजधानी कोरोना वायरस के नए प्रकार (स्ट्रेन) से पूरी तरह से निपटने को तैयार है।

Delhi reports 703 new #COVID19 cases, 850 recoveries and 28 deaths in the last 24 hours, as per Delhi Health Department



Total cases: 6,24,118

Total recoveries: 6,07,494

Death toll: 10,502

Active cases: 6,122 pic.twitter.com/dmb3tJIEiX