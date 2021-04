भारत बायोटेक ने भी घोषित किए वैक्सीन के रेट, निजी अस्पतालों को 1200 रुपये में मिलेगी Covaxin

नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन ( Corona Vaccine ) को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच चल रही सियासी खींचतान के बीच भारत बायोटेक ( Bharat Biotech ) की वैक्सीन कोवैक्सीन ( Covaccine ) के रेट पर तय कर दिए गए है। भारत बायोटेक की ओर से आई रेट लिस्ट के अनुसार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोवैक्सीन 1200 रुपए और राज्यों के लिए 600 रुपए में मिलेगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार को कोवैक्सीन केवल 150 रुपए में मिल सकेगी। आपको बता दें कि इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के दाम तय किए गए थे।

#COVID19 | Following the Govt of India directives, we announce the prices of COVAXIN vaccines - Rs 600 per dose for state hospitals and Rs 1,200 per dose for private hospitals: Bharat Biotech pic.twitter.com/1m8On8mhKD