Corona Update: महाराष्ट्र में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटों में मिले 6,397 मरीज

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेज हो गया था। लेकिन सोमवार को फिर से संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी होते दिखी। पिछले 5 दिनों से जहां रोजोना 8000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे थे, वहीं बीते 24 घंटों में 6,397 नए मामले सामने आए हैं।

कोरोना से मरने वालों ने बताई अपनी अंतिम इच्छा, किसी ने मांगी शराब, तो किसी ने कही पश्चाताप की बात

#Maharashtra #COVID19 Updates for today



As on today, there are 77,618 #ActiveCases in the state.



Details of district-wise active cases are as follows:



(2/4)🧵 pic.twitter.com/hpGWwZpH73