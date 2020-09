Corona Update : 61 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा, 26 दिन बाद मिली राहत देने वाली खबर

नई दिल्ली। देशभर में लगातार कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का असर बढ़ता जा रहा है। अब तक देशभर में कोरोना से संक्रमित लोगों की 61 लाख के पार हो गई है। जबकि इस घातक वायरस के चलते अब तक देश में 96 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि कोरोना महामारी के इस संकट के बीच एक राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। दरअसल पिछले 26 दिन में देश में पहली कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा एक हजार से कम रहा।

देश में पिछले 24 घंटों में 774 लोगों ने महामारी के चलते अपनी जान गंवाई है, जबकि रोजाना ये आंकड़ा 1000 से ऊपर ही रहता था। यही नहीं इसके साथ ही मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई जो कोरोना काल में एक सुकून देने वाली खबर है।

दुनिया में अमरीका के बाद भारत में सबसे तेज गति से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है। भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 61 लाख 45 हजार तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 70,589 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 84,877 संक्रमित ठीक हो चुके हैं।

हालांकि इस बीच 26 दिनों बाद कोविड-19 से मौत मामलों में कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में देश में 774 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि इससे पहले लगातार 1000 से ज्यादा लोग रोजाना अपनी मौत का शिकार हो रहे थे।

