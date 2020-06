Corona प्रभावित इन 5 राज्यों से पहली बार अच्छी खबर, पॉजिटिविटी रेट 3% से भी कम

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का मामला काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन ( India Lockdown ) के बावजूद COVID-19 का आंकड़ा तीन लाख के पार पहुंच चुका है। आलम ये है कि पिछले कुछ दिनों से औसतन हर दिन 10 हजार से ज्यादा नये केस आ रहे हैं। लेकिन, इसी बीच इस महामारी को लेकर उन पांच राज्यों ( coronavirus in five States ) से पहली बार अच्छी खबर आई है, जहां इस वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ था।

इन पांच राज्यों से COVID-19 को लेकर अच्छी खबर

जानकारी के मुताबिक, जिन पांच राज्यों में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है उनमें राजस्थान (coronavirus in Rajasthan ), केरल (coronavirus in Kerala), पंजाब (coronavirus in Punjab ), मध्य प्रदेश (coronavirus in Madhya Pradesh ) और हिमाचल प्रदेश (coronavirus in Himchal Pradesh ) शामिल हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इन राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या कितनी है। राजस्थान में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 12,694 है। इनमें 2836 एक्टिव केस हैं और 9566 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 292 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10, 802 है और 459 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में 2461 लोग कोरोना से पीड़िता हैं, जबकि 19 लोगों की मौत हुई है। पंजाब की बात करें तो यहां कोरोना मरीजों की संख्या 3140 है, जबकि 67 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 518 है, इनमें सात लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है।

पॉजिटिविटी रेट तीन प्रतिशत से भी कम

वहीं, इन पांच राज्यों में COVID-19 मरीजों की पॉजिटिविटी रेट ( coronavirus Positive Rate ) तीन फीसदी से भी कम है। मतलब ये हुआ कि 100 लोगों में से पांच से भी कम लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी ये रेट 5 परसेंट के आस-पास है। मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिनों में पॉजिटिविटी रेट 5 से घटकर 3 प्रतिशत पर पहुंच गई है। राजस्थान में पॉजिटिविटी रेट दो प्रतिशत के आस-पास है। हिमाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत के पास है। केरल में 1.69 प्रतिशत पॉजिटिविटी रेट है। जबकि, पंजाब में भी पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं, पूरे देश की बात की जाए तो वर्तमान में ये रेट 7 प्रतिशत के आस-पास है। हालांकि, मई महीने में पॉजिटिविटी रेट कम थी। 19 मई से लेकर एक जून तक देश में पॉजिटिविटी रेट 6.4 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। उससे पहले पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत थी। लेकिन, जून में कोरोना वायरस ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है।