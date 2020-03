कोरोना वायरस को लेकर DMRC सक्रिय, दिल्ली मेट्रो व स्टेशनों पर सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus Outbreak ) के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ( DMRC ) भी विशेष एहतियात बरत रही है।

संक्रमण ( Coronavirus infection ) को फैलने से रोकने के लिए सभी मेट्रो ट्रेन ( Metro Train ) से लेकर स्टेशनों की साफ-सफाई पर और अधिक ध्यान दिया जाने लगा है।

डीएमआरसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि ट्रेन के दरवाजे, टोकन वेंडिंग मशीन ( TVM ), यात्री आपातकालीन अलार्म ( PEA ), लिफ्ट, एस्केलेटर और रेलिंग जैसी जगहें, जहां यात्रियों के हाथ बार-बार जाते हैं, वहां की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

Delhi Metro trains are regularly cleaned at the depots every day before putting them into passenger operations. Intensified cleaning of metro trains and station areas continue as a precautionary measure. #CoronaAlert pic.twitter.com/6c51lGLLzB