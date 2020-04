Coronavirus: कांग्रेस ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी को घेरा, पूछे 7 सवाल

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन और दीया जलाने वाले फैसले को लेकर कांग्रेस ने पार्टी के ट्वीटर हैंडल पर ट्वीट कर कई सवाल उठाए हैं।

पार्टी की ओर से जारी ट्वीट में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी और उनकी सरकार कोरोना के मुद्दे पर केवल दिखावा कर रही है। मोदी सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे अर्थव्यवस्था के नुकसान होेने वाले नुकसान को लेकर कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो जारी कर इन मुद्दों पर देश का ध्यान खींचते हुए मोदी सरकार के सामने 7 सवाल उठाएं हैं।

Dear pm modi ,



While symbolism may be important, the need of the hour is a leader that addresses the grave issues India faces today.



As PM of the country, it's time you step into that role. #TestMoreSaveIndia pic.twitter.com/x4ef5I8q0Y