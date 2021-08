Coroanvirus In India: कोरोना से जंग के बीच बड़ी राहत, मार्च 2020 के बाद एक्टिव मामलों में दर्ज की गई बड़ी गिरावट

नई दिल्ली। देशभर में भले ही तीसरी लहर ( Coroanvirus In India ) का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर आए ताजा आंकड़ों ने एक बड़ी राहत दी है। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश क्षेत्रों कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है।

वहीं सबसे बड़ी जो राहत मिली है वो ये कि देश में एक्टिव केसों ( Active Cases ) का कुल प्रतिशत अब 1.18 पर्सेंट ही रह गया है। ये आंकड़ा मार्च 2020 के बाद सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है।

COVID19 | India reports 32,937 fresh cases, 417 deaths and 35,909 recoveries in the last 24 hours; active cases 3,81,947 pic.twitter.com/AGysBrq6HI