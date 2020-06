COVID-19: मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक से पहले केंद्र सरकार ने बनाई टॉप टीम

नई दिल्ली। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के साथ ही कोरोना वायरस मामलों ( Coronavirus in india ) में रोजाना रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। इस बीच कोरोना से जंग की आगे की रणनीति तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi ) आगामी 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ( meeting with chief Minister ) के साथ बैठक करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ही केंद्र सरकार ( centre govt ) ने राज्यों को इस महामारी ( Covid-19 Pandemic Outbreak ) से निजात दिलाने के लिए एक टॉप टीम का गठन किया है।

दरअसल COVID-19 के कारण मौतों की बढ़ती संख्या के बीच केंद्र ने राज्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से क्लीनिकल चरण में मामलों का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए कई हस्तक्षेप शुरू किए हैं। विशेष रूप से उन मरीजों के लिए जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जिन्हें काफी देखभाल की जरूरत है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव की बैठक के दौरान उठाई गई चिंताओं के मद्देनजर यह कदम उठाया है। बढ़ती मृत्यु दर के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कई राज्यों ने मानक और क्लीनिकल गाइडेंस सुनिश्चित करने के लिए केंद्र की विशेषज्ञता की मांग की थी।

इस चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( aiims delhi ) नई दिल्ली में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया, जो कोरोना केस को संभालने के लिए राज्यों को चिकित्सीय सलाह प्रदान करेंगे। प्रत्येक राज्य से नोडल अधिकारी/डॉक्टर के साथ एक वाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने आईसीयू में गंभीर मामलों का कुशलता से प्रबंधन करने और मौतों को कम करने के लिए राज्य स्तर पर इसी तरह के विशेषज्ञ समूह और क्लीनिकल मैनेजमेंट हब बनाने को कहा है।

