Coronavirus: कर्नाटक में दो नए मामलों की पुष्टि, देश में कोरोना से कुल 126 लोग संक्रमित

नई दिल्ली। भारत में कोरोना ( Coronavirus in india ) धीरे-धीरे पैर पसार रहा है। देश में कोरोना ( Coronavirus ) के अब तक कुल 126 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, बीती रात कर्नाटक ( Coronavirus in Karnataka ) में कोरोना से संक्रमित दो नए केस सामने आए। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने COVID-19 के 2 नए मामलों की पुष्टि की। जिसके बाद अब तक राज्य में कोरोना से संक्रमित मरिजों की संख्या 10 हो चुकी है।

Karnataka: A 20 year-old woman with travel history to the UK and a 60 year-old person, a contact of the deceased Kalaburagi COVID-19 patient, have tested positive. Both are admitted in designated isolation hospital#Coronavirus https://t.co/F09FUz00at — ANI (@ANI) March 17, 2020

बता दें कि अब तक कर्नाटक में कोरोना के 8 मामलों की पुष्टि हुई थी। लेकिन बीती रात सामने आए मामलों के बाद इनका आंकड़ा बढ़ कर 10 हो चुका है। राज्य में कोरोना से बचने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं, लद्दाख, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर में कोरोना एक-एक नए केस सामने आए हैं। केरल में कोरोना के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है।

इसके अलावा महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है जहां एक तीन साल की बच्ची में कोरोना पाया गया। टेस्ट के बाद बच्ची में कोरोना पॉजिटिव मिला है। बता दें कि कोरोना पीड़िता बच्ची के माता-पिता भी इससे संक्रमित हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों की संख्या 39 हो गई है।

सिद्धि विनायक मंदिर बंद

कोरोना का असर आस्था पर भी पड़ता नजर आ रहा है। मुंबई में कोरोना के डर से सिद्धि विनायक मंदिर बंद कर दिए गए हैं। इसके अलाव ऐसे पांच क्षेत्रों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं , जहां से कोरोना के बढ़ने की ज्यादा आशंका है।पुणे का शनिवार वाडा किला भी अस्थायी रूप से जनता के लिए बंद हो गया।

Maharashtra: Pune's Shaniwar Wada Fort temporarily closed for public, due to #Coronavirus. Maharashtra has a total of 39 positive cases. pic.twitter.com/ohZUtx5v1z — ANI (@ANI) March 17, 2020

महाकालेश्वर मंदिर भी बंद

मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कोरोना का असर दिख रहा है। यहां के महाकालेश्वर मंदिर को भी भक्तों के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, आज मंदिर में सुबह भस्मा आरती हुई, जिसके बाद मंदिर के कपाठ बंद कर दिए गए।