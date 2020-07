उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते Coronavirus मामलों के बीच वीकेंड पर Lockdown की घोषणा

देहरादून। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस मामलों ( coronavirus lockdown ) को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। उत्तराखंड ( Uttarakhand government ) के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में कोरोना वायरस या COVID-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शनिवार और रविवार (वीकेंड) को लॉकडाउन लागू किया जाएगा।

ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( Trivendra Singh Rawat ) ने प्रदेश में सप्ताहांत यानी शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की घोषणा की दी है। इन दोनों दिन पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहने के साथ ही सीमाएं भी सील रहेंगी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव की एक हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। शुक्रवार शाम को इसके दिशानिर्देश ( New Lockdown Guidelines ) जारी कर दिए जाएंगे।

रावत ने कहा कि जल्द ही इस लॉकडाउन ( Covid-19 Lockdown in Hindi ) को लागू किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। इससे पहले उत्तराखंड सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा था कि राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के साथ प्रदेश की सीमाओं को सील करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।

To curb the spread of #COVID19, it has been decided to impose lockdown on Saturdays and Sundays in the state. Guidelines for the same to be issued soon: Uttarakhand CM Trivendra Singh Rawat (File pic) pic.twitter.com/zoWdVRdSvT